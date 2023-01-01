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Робинзон Крузо

Робинзон Крузо (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Robinson Crusoe
Драмы87 мин12+

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О фильме

По роману «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» Дэниэля Дефо. Открывается фильм сценой дуэли на шпагах, из-за которой Робинзону Крузо и пришлось стать моряком и отправиться на встречу со своей судьбой.

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Страна
США
Жанр
Драмы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робинзон Крузо»