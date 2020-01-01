Ритм-секция (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.62020, The Rhythm Section
Боевики, Драмы105 мин18+
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Сюжет
После потери семьи в авиакатастрофе Стефани идeт по наклонной. Но еe жизнь в корне меняется, когда некий журналист заявляет, что крушение было терактом, а не случайностью, и он даже знает, кто несет за него ответственность. Стефани начинает собственное расследование катастрофы. Еe жизнь вновь о�бретает смысл, и заключается он в смерти всех виновных.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Рид
Морано
- Актриса
Блейк
Лайвли
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актёр
Макс
Казелла
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актёр
Джефф
Белл
- Актёр
Ричард
Брэйк
- ЭКАктриса
Элли
Кертис
- ДДАктёр
Дэвид
Дагган
- МЦАктриса
Матильда
Циглер
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ОЗАктёр дубляжа
Олег
Зима
- НМХудожница
Неназома
МакНэми
- КМХудожница
Кристина
Мур
- ЭСХудожник
Эрнесто
Соло
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро