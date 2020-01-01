Ритм-секция
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Ритм-секция

Ритм-секция (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.62020, The Rhythm Section
Боевики, Драмы105 мин18+

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Сюжет

После потери семьи в авиакатастрофе Стефани идeт по наклонной. Но еe жизнь в корне меняется, когда некий журналист заявляет, что крушение было терактом, а не случайностью, и он даже знает, кто несет за него ответственность. Стефани начинает собственное расследование катастрофы. Еe жизнь вновь обретает смысл, и заключается он в смерти всех виновных.

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Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ритм-секция»

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