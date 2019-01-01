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Рейк

Рейк (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Рейк
Драмы, Криминал96 мин18+

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Сюжет

Молодой бухгалтер из провинциального поселения страдает от тирании матери и ищет ответ на причины самоубийства отца. Желание поменять направление жизненного русла толкает его на бегство в Москву, где волей судьбы он попадает в жизнь подпольного казино.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.6 IMDb