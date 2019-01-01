Рейк (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Рейк
Драмы, Криминал96 мин18+
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Сюжет
Молодой бухгалтер из провинциального поселения страдает от тирании матери и ищет ответ на причины самоубийства отца. Желание поменять направление жизненного русла толкает его на бегство в Москву, где волей судьбы он попадает в жизнь подпольного казино.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ВМРежиссёр
Владимир
Мистюков
- АСАктёр
Александр
Савельев
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актёр
Денис
Шведов
- КХАктриса
Карина
Хидэкель
- ККАктёр
Константин
Константинов
- МФАктриса
Мария
Фортунатова
- НПАктриса
Наталья
Пронина
- АБАктриса
Анна
Багмет
- ОКАктриса
Оксана
Киселева
- АЛАктёр
Андрей
Ларин
- ВМСценарист
Владимир
Мистюков
- ВМПродюсер
Владимир
Мистюков
- Продюсер
Андрей
Чадов
- АПОператор
Алексей
Петренко