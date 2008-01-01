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Рэйчел выходит замуж

Рэйчел выходит замуж (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Rachel Getting Married
Драмы, Мелодрамы114 мин0+

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Сюжет

Бывшая фотомодель Ким постоянно подадает в реабилитационные клиники. Поправившись в очередной раз, она отправляется в гости к своей старшей сестре Рейчел. У той как раз должна быть свадьба. Сестры не виделись несколько лет, но детские обиды до сих пор дают о себе знать...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэйчел выходит замуж»

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