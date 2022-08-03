Бывшая фотомодель Ким постоянно подадает в реабилитационные клиники. Поправившись в очередной раз, она отправляется в гости к своей старшей сестре Рейчел. У той как раз должна быть свадьба. Сестры не виделись несколько лет, но детские обиды до сих пор дают о себе знать...

