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Рэйчел выходит замуж

Рэйчел выходит замуж (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Rachel Getting Married
Драма, Мелодрама114 мин18+

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О фильме

Бывшая фотомодель Ким постоянно подадает в реабилитационные клиники. Поправившись в очередной раз, она отправляется в гости к своей старшей сестре Рейчел. У той как раз должна быть свадьба. Сестры не виделись несколько лет, но детские обиды до сих пор дают о себе знать...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэйчел выходит замуж»