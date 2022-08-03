Рэйчел выходит замуж (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Rachel Getting Married
Драма, Мелодрама114 мин18+
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О фильме
Бывшая фотомодель Ким постоянно подадает в реабилитационные клиники. Поправившись в очередной раз, она отправляется в гости к своей старшей сестре Рейчел. У той как раз должна быть свадьба. Сестры не виделись несколько лет, но детские обиды до сих пор дают о себе знать...
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Демме
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Розмари
ДеУитт
- Актёр
Билл
Ирвин
- Актёр
Тунде
Адебимпе
- Актёр
Мэтер
Зикел
- АДАктриса
Анна
Дивер Смит
- Актриса
Дебра
Уингер
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- РРАктриса
Рослин
Рафф
- АЭАктриса
Аннали
Эшфорд
- ДЛСценарист
Дженни
Люмет
- Продюсер
Неда
Армиан
- Продюсер
Джонатан
Демме
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- ДХКомпозитор
Дональд
Харрисон мл.
- ЗТКомпозитор
Зафер
Тавиль