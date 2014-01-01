Реверс 666 (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Exeter
Ужасы87 мин18+
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Сюжет
Группа подростков случайно выпускает на волю злого духа, который начинает вселяться в них по одному…
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Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- КБАктёр
Келли
Блац
- БКАктриса
Бриттани
Каррен
- БДАктёр
Бретт
Дайер
- ГГАктриса
Гейдж
Голайтли
- ННАктёр
Ник
Нак
- ННАктёр
Ник
Норделла
- МОАктёр
Майкл
Ормсби
- МКАктриса
Малена
Корсо
- МНСценарист
Маркус
Ниспел
- Продюсер
Брандт
Андерсен
- МНПродюсер
Маркус
Ниспел
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДХХудожник
Джаред
Хартли
- ЭЭКомпозитор
Эрик
Элламен