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Реверс 666

Реверс 666 (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Exeter
Ужасы87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Группа подростков случайно выпускает на волю злого духа, который начинает вселяться в них по одному…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реверс 666»

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