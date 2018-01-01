Wink
Репортаж: Апокалипсис
Актёры и съёмочная группа фильма «Репортаж: Апокалипсис»

Режиссёры

Жауме Балагеро

Jaume Balagueró
Режиссёр

Актёры

Мануэла Веласко

Manuela Velasco
АктрисаÁngela Vidal
Пако Мансанедо

Paco Manzanedo
АктёрGuzmán
Эктор Коломе

Héctor Colomé
АктёрDr. Ricarte
Исмаэль Фричи

Ismael Fritschi
АктёрNic
Криспуло Кабесас

Críspulo Cabezas
АктёрLucas
Мариано Венансио

Mariano Venancio
АктёрCapitán Ortega
Мария Альфонса Россо

María Alfonsa Rosso
АктрисаInvitada Boda (в титрах: Mª Alfonsa Rosso)
Карлос Сабала

Carlos Zabala
АктёрGoro
Кристиан Акино

Cristian Aquino
АктёрEdwin
Эмилио Буале

Emilio Buale
АктёрJesu

Сценаристы

Жауме Балагеро

Jaume Balagueró
Сценарист

Продюсеры

Лаура Фернандес Бритес

Laura Fernández Brites
Продюсер
Карлос Фернандес

Carlos Fernández
Продюсер
Хулио Фернандес

Julio Fernández
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Алексей Шадхин

Актёр дубляжа
Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Владислав Букин

Актёр дубляжа

Художники

Хавьер Альвариньо

Javier Alvariño
Художник
Мариан Коромина

Marian Coromina
Художница

Монтажёры

Гильермо де ла Каль

Guillermo de la Cal
Монтажёр

Операторы

Пабло Россо

Pablo Rosso
Оператор

Композиторы

Арнау Батальер

Arnau Bataller
Композитор