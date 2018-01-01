Wink
Фильмы
Реки
Актёры и съёмочная группа фильма «Реки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Реки»

Режиссёры

Дженнифер Пидом

Дженнифер Пидом

Jennifer Peedom
Режиссёр

Актёры

Уиллем Дефо

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
Актёр

Сценаристы

Роберт Макфарлейн

Роберт Макфарлейн

Robert Macfarlane
Сценарист
Дженнифер Пидом

Дженнифер Пидом

Jennifer Peedom
Сценарист

Продюсеры

Дженнифер Пидом

Дженнифер Пидом

Jennifer Peedom
Продюсер
Джон Смитсон

Джон Смитсон

John Smithson
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Саймон Нджу

Саймон Нджу

Simon Njoo
Монтажёр

Операторы

Янн Артюс-Бертран

Янн Артюс-Бертран

Yann Arthus-Bertrand
Оператор
Питер Макбрайд

Питер Макбрайд

Peter McBride
Оператор
Ренан Озтурк

Ренан Озтурк

Renan Ozturk
Оператор

Композиторы

Пьерс Бёрбрук де Вир

Пьерс Бёрбрук де Вир

Piers Burbrook de Vere
Композитор
Ричард Тоньетти

Ричард Тоньетти

Richard Tognetti
Композитор