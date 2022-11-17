Реки (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Новая масштабная документальная картина от создателей фильма «Горы» – о реках во всех их проявлениях, от облаков до мощных течений. Постановщица Дженнифер Пидом, писатель Роберт Макферлин, актер Уиллем Дефо и Австралийский камерный оркестр возвращаются к теме природы Земли. На этот раз они исследуют реки – их потрясающую красоту, а также роль в жизни и развитии человеческой цивилизации. Умопомрачительные виды, снятые на разных континентах, помогут по-новому оценить водную стихию.
СтранаАвстралия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Дженнифер
Пидом
- Актёр
Уиллем
Дефо
- РМСценарист
Роберт
Макфарлейн
- ДПСценарист
Дженнифер
Пидом
- ДППродюсер
Дженнифер
Пидом
- ДСПродюсер
Джон
Смитсон
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- СНМонтажёр
Саймон
Нджу
- ЯАОператор
Янн
Артюс-Бертран
- ПМОператор
Питер
Макбрайд
- РООператор
Ренан
Озтурк
- ПБКомпозитор
Пьерс
Бёрбрук де Вир
- РТКомпозитор
Ричард
Тоньетти