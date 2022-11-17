Реки (фильм, 2021) смотреть онлайн

Новая масштабная документальная картина от создателей фильма «Горы» – о реках во всех их проявлениях, от облаков до мощных течений. Постановщица Дженнифер Пидом, писатель Роберт Макферлин, актер Уиллем Дефо и Австралийский камерный оркестр возвращаются к теме природы Земли. На этот раз они исследуют реки – их потрясающую красоту, а также роль в жизни и развитии человеческой цивилизации. Умопомрачительные виды, снятые на разных континентах, помогут по-новому оценить водную стихию.

