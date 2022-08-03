Реальные парни (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, Stand Up Guys
Драма, Комедия91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История строится вокруг двух уже немолодых преступников, один из которых получил задание убить близкого друга. Столь непростая ситуация требует времени на обдумывание, и киллеры решают вместе с приятелем изрядно побуянить (включая посещение борделя, угон машин и бегство от полиции), прежде чем будет принято окончательное решение.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фишер
Стивенс
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Алан
Аркин
- ЭТАктриса
Эддисон
Тимлин
- ММАктёр
Марк
Марголис
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- ВФАктриса
Ванесса
Ферлито
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- Актёр
Билл
Бёрр
- НХСценарист
Ноа
Хэйдл
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- ЛМХудожница
Линдсей
МакКей
- МГОператор
Майкл
Грейди
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн