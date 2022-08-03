Реальные парни
Реальные парни (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Stand Up Guys
Драма, Комедия91 мин18+

О фильме

История строится вокруг двух уже немолодых преступников, один из которых получил задание убить близкого друга. Столь непростая ситуация требует времени на обдумывание, и киллеры решают вместе с приятелем изрядно побуянить (включая посещение борделя, угон машин и бегство от полиции), прежде чем будет принято окончательное решение.

США
Комедия, Криминал, Драма
SD
91 мин / 01:31

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

