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Развод по-итальянски

Развод по-итальянски (фильм, 1961) смотреть онлайн

1961, Divorzio all'italiana
Драма, Мелодрама100 мин18+

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О фильме

Фердинандо - приличный семьянин, ему скоро 40 лет, их брак с Росалией длится уже 12 лет, Внезапно он влюбляется в свою юную кузину Анжелу, и девушка отвечает ему взаимностью. Фердинандо решает расстаться с ненавистной женой, но развод в Италии практически невозможен. «Проще убить», — решает герой.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод по-итальянски»