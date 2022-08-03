Развод по-итальянски (фильм, 1961) смотреть онлайн
1961, Divorzio all'italiana
Драма, Мелодрама100 мин18+
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О фильме
Фердинандо - приличный семьянин, ему скоро 40 лет, их брак с Росалией длится уже 12 лет, Внезапно он влюбляется в свою юную кузину Анжелу, и девушка отвечает ему взаимностью. Фердинандо решает расстаться с ненавистной женой, но развод в Италии практически невозможен. «Проще убить», — решает герой.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ПДРежиссёр
Пьетро
Джерми
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- ДРАктриса
Даниэла
Рокка
- ССАктриса
Стефания
Сандрелли
- ЛТАктёр
Леопольдо
Триесте
- ОСАктёр
Одоардо
Спадаро
- МДАктриса
Маргерита
Джирелли
- АКАктриса
Анджела
Кардиле
- ЛБАктёр
Ландо
Будзанка
- ПТАктёр
Пьеро
Торди
- УТАктёр
Уго
Торренте
- АИСценарист
Адженоре
Инкроччи
- АДСценарист
Альфредо
Джаннетти
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- ПДСценарист
Пьетро
Джерми
- ФКПродюсер
Франко
Кристальди
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- ТНАктриса дубляжа
Тамара
Носова
- Актриса дубляжа
Ольга
Красина
- Актёр дубляжа
Георгий
Вицин
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Белокуров
- ЛБОператор
Леонида
Барбони
- КДОператор
Карло
Ди Пальма
- КРКомпозитор
Карло
Рустикелли