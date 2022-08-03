Разлом
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Разлом

Разлом (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Skjelvet
Боевик, Драма103 мин18+

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О фильме

Продолжение нашумевшего норвежского фильма-катастрофы «Волна». На этот раз биолог Кристиан Эйкйорд спасает семью не от цунами, а от землетрясения, которое вновь обрушивается на Осло спустя более сотни лет с трагических событий 1904 года.

Страна
Норвегия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разлом»