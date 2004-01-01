Разборки в стиле Кунг-фу
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Разборки в стиле Кунг-фу

Разборки в стиле Кунг-фу (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Kung fu
Боевики95 мин18+

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Сюжет

30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей.
Однажды один из таких не в меру горячих юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разборки в стиле Кунг-фу»

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