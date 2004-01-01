Разборки в стиле Кунг-фу (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, Kung fu
Боевики95 мин18+
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Сюжет
30-е годы ХХ века — время господства на улицах Шанхая жестоких правил, установленных бандами, поделившими город на сферы влияния. Группировка, носящая название Топоры, наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей.
Однажды один из таких не в меру горячих �юношей устраивает настоящий погром в трущобах на окраине города, выдавая себя при этом за одного из Топоров. Это становится причиной для начала войны между настоящими участниками банды и обитателями местных домов, которые в совершенстве владеют приемами кунг-фу…
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Чоу
- Актёр
Стивен
Чоу
- ФСАктёр
Фэн
Сяоган
- ЮВАктёр
Юэнь
Ва
- ДЧАктёр
Дун
Чжихуа
- ДЧАктёр
Дэнни
Чань
- ЛЦАктёр
Лам
Цзэ-Чун
- БЛАктёр
Брюс
Люн
- ЮЦАктриса
Юэнь
Цю
- РТАктёр
Рэймонд
Тинь
- ЦКАктёр
Цзя
Канси
- Сценарист
Стивен
Чоу
- КЦСценарист
Кан-Чун
Цан
- ХССценарист
Хо
Синь
- ЧМСценарист
Чань
Мань-Кён
- Продюсер
Билл
Борден
- УЧПродюсер
Уэллсон
Чинь
- Продюсер
Стивен
Чоу
- ЧППродюсер
Чуй
По-Чу
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АДАктёр дубляжа
Анатолий
Дубанов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ЭЛМонтажёр
Энджи
Лам
- ПХОператор
Пун
Хан-Сан
- Композитор
Стивен
Чоу
- ВИКомпозитор
Вон
Ин-Ва