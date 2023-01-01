Рай (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Paradise
Драмы104 мин12+
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Сюжет
Когда к супругам Бену и Лили на несколько недель приезжает десятилетний сынишка их друзей, от них требуется лишь обходительность и гостеприимство. Но присутствие этого жизнерадостного и неугомонного ребенка потребовало гораздо больше — всех их душевных сил и стойкости.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МАРежиссёр
Мэри
Агнес Донохью
- Актриса
Мелани
Гриффит
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актёр
Элайджа
Вуд
- ТБАктриса
Тора
Бёрч
- ШМАктриса
Шейла
Маккарти
- ИГАктриса
Ив
Гордон
- ЛЛАктриса
Луиз
Лэтэм
- ГТАктёр
Грег
Трэвис
- СТАктриса
Сара
Триггер
- РКАктёр
Ричард
К. Олсен
- МАСценарист
Мэри
Агнес Донохью
- ЖЮСценарист
Жан-Лу
Юбер
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- ПДПродюсер
Патрик
Дж. Палмер
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман