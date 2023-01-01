Рай
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Рай

Рай (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Paradise
Драмы104 мин12+

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Сюжет

Когда к супругам Бену и Лили на несколько недель приезжает десятилетний сынишка их друзей, от них требуется лишь обходительность и гостеприимство. Но присутствие этого жизнерадостного и неугомонного ребенка потребовало гораздо больше — всех их душевных сил и стойкости.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рай»

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