Расплата 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Accountant 2
Боевик, Триллер18+
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О фильме
Агент казначейства Мэрибет Медина пытается найти убийцу своего бывшего руководителя. Женщина обращается к Кристиану Вульфу — гениальному математику с навыками киллера. Крис объединяется с братом Браксом и постепенно собирает воедино все части этой головоломки. Чем ближе троица подбирается �к правде, тем сильнее привлекает к себе внимание жестоких убийц, желающих остановить это расследование.
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Рейтинг
- Режиссёр
Гэвин
О’Коннор
- ДПАктриса
Даниэлла
Пинеда
- РМАктёр
Роберт
Морган
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- СААктриса
Синтия
Аддай-Робинсон
- ЭРАктриса
Элисон
Райт
- Актёр
Эндрю
Ховард
- Актёр
Бен
Аффлек
- БДСценарист
Билл
Дюбюк
- Продюсер
Линетт
Хауэлл
- МУПродюсер
Марк
Уильямс
- Продюсер
Бен
Аффлек
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- КНХудожница
Катя
Наджера
- ДХХудожница
Джейд
Хили
- РПМонтажёр
Ричард
Пирсон
- Композитор
Брайс
Десснер