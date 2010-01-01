Рапунцель: Запутанная история
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Рапунцель: Запутанная история

Рапунцель: Запутанная история (мультфильм, 2010) смотреть онлайн

9.42010, Tangled
Мультфильмы96 мин12+

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Сюжет

Юбилейная диснеевская экранизация известной сказки братьев Гримм "Рапунцель". Очаровательный разбойник Флинн мечтает о собственном замке. А томящаяся в замке прекрасная принцесса Рапунцель мечтает о свободе. Вместе они смогут исполнить свои мечты…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рапунцель: Запутанная история»

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