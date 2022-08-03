Ральф (фильм, 2012) смотреть онлайн

Ральф - злой персонаж восьмибитной компьютерной игры. После 30 лет службы "злодеем" Ральф больше не хочет быть плохим. Он совершает побег и отправляется в путешествие по аркадным играм разных жанров, чтобы доказать всем, что и он тоже может быть героем.

