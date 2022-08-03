Ральф (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, Wreck-It Ralph
Мультфильм, Семейный97 мин6+
О фильме
Ральф - злой персонаж восьмибитной компьютерной игры. После 30 лет службы "злодеем" Ральф больше не хочет быть плохим. Он совершает побег и отправляется в путешествие по аркадным играм разных жанров, чтобы доказать всем, что и он тоже может быть героем.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- РМРежиссёр
Рич
Мур
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Сара
Силверман
- ДМАктёр
Джек
Макбрайер
- Актриса
Джейн
Линч
- Актёр
Алан
Тьюдик
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- РМСценарист
Рич
Мур
- ФДСценарист
Фил
Джонстон
- ДРСценарист
Джим
Рирдон
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- СДАктёр дубляжа
Станислав
Дужников
- НМАктриса дубляжа
Наталия
Медведева
- Актёр дубляжа
Александр
Гудков
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- МГХудожник
Майк
Гэбриел
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- РДОператор
Роб
Дрессель
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман