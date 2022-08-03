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Рабство

Рабство (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Trade
Триллер, Криминал114 мин18+

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О фильме

Группа преступников похищает девочку Андриану, чтобы продать в сексуальное рабство. Ее брат Хорсе начинает поиски своей сестры, на помощь ему приходит полицейский Рэй.

Страна
США, Мексика, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb