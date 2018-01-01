WinkФильмыРаботодательАктёры и съёмочная группа фильма «Работодатель»
Актёры и съёмочная группа фильма «Работодатель»
Режиссёры
Актёры
АктёрThe Employer
Малкольм МакдауэллMalcolm McDowell
АктёрJames Harris
Давид ДастмалчянDavid Dastmalchian
АктрисаSandra Turner
Пейдж ХовардPaige Howard
АктёрKeith Caverns
Майкл ДеЛоренцоMichael DeLorenzo
АктёрMike Drake
Мэттью УиллигMatthew Willig
АктрисаBillie Lewis (в титрах: Katerina Mikailenko)
Катерина МикайленкоKaterina Kopel
АктёрAlan
Билли ЗейнBilly Zane
АктрисаMaggie Jordan
Никки ЭйкоксNicki Aycox
АктёрTed Simpson
Дэниэл АлдемаDaniel Aldema
АктёрDom