Работодатель
Wink
Фильмы
Работодатель

Работодатель (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.22012, The Employer
Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пять кандидатов проходили собеседование на работу в большой, успешный конгломерат, чей бизнес окутан тайной. В ночь перед последним этапом собеседования их всех похищают и накачивают наркотиками. На следующий день они просыпаются вместе в запертой комнате, и далее события пойдут совсем не так, как они ожидали...

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb