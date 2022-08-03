Работодатель (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.22012, The Employer
Триллер85 мин18+
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О фильме
Пять кандидатов проходили собеседование на работу в большой, успешный конгломерат, чей бизнес окутан тайной. В ночь перед последним этапом собеседования их всех похищают и накачивают наркотиками. На следующий день они просыпаются вместе в запертой комнате, и далее события пойдут совсем не так, как они ожидали...
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ФМРежиссёр
Фрэнк
Мерл
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- ПХАктриса
Пейдж
Ховард
- МДАктёр
Майкл
ДеЛоренцо
- Актёр
Мэттью
Уиллиг
- КМАктриса
Катерина
Микайленко
- Актёр
Билли
Зейн
- НЭАктриса
Никки
Эйкокс
- ДААктёр
Дэниэл
Алдема
- МААктёр
Марк
Александр Херц
- ФМСценарист
Фрэнк
Мерл
- ФМПродюсер
Фрэнк
Мерл
- ДАПродюсер
Дэниэл
Алдема
- ЭРХудожник
Энтони
Рико
- ДХКомпозитор
Джонатан
Хартман