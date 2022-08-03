Работодатель (фильм, 2012) смотреть онлайн

Пять кандидатов проходили собеседование на работу в большой, успешный конгломерат, чей бизнес окутан тайной. В ночь перед последним этапом собеседования их всех похищают и накачивают наркотиками. На следующий день они просыпаются вместе в запертой комнате, и далее события пойдут совсем не так, как они ожидали...

