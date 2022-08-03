Пылающий (фильм, 2018) смотреть онлайн

Дембель Джонсу живет в большом городе, мечтает стать писателем, но пока работает грузчиком. Однажды он встречает подругу детства Хеми, которая сильно изменилась и стала еще более очаровательной. Джонсу влюбляется и ждет Хеми из путешествия по Африке, но она возвращается с богатым бойфрендом.

