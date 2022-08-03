Пылающий
Пылающий

Пылающий (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.42018, Burning
Детектив, Триллер142 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дембель Джонсу живет в большом городе, мечтает стать писателем, но пока работает грузчиком. Однажды он встречает подругу детства Хеми, которая сильно изменилась и стала еще более очаровательной. Джонсу влюбляется и ждет Хеми из путешествия по Африке, но она возвращается с богатым бойфрендом.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
142 мин / 02:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

