Биография

Ли Чхан-дон — корейский режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный победитель Каннского кинофестиваля. Родился в Тэгу 1 апреля 1954 года. Образование получил в Национальном университете Кенгбук, после чего издал свою первую книгу «Чолли». Пробовал свои силы как сценарист во время работы над лентами «Хочу на этот остров» и «Одна искра». В 1997 году снял первый короткометражный фильм «Зеленая рыба», сценарий к которому написал сам. Некоторое время занимал пост министра культуры и туризма Южной Кореи. Сегодня Ли Чхан-дон — успешный режиссер. Среди его работ можно выделить картины «Мятная конфета», «Тайное сияние», «Оазис» и «Пылающий».