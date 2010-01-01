Поэзия (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В провинциальном городе живет эксцентричная пенсионерка Ми-джа с внуком-школьником и посещает курсы стихосложения в местном доме культуры. Впервые в жизни Ми-джа пишет стихотворение и ищет красоту в обычном, н�а что никогда не обращала особого внимания. Ей кажется, что теперь она наконец заметила то, что раньше просто видела, и приходит в восторг. Однако неожиданные события спускают Ми-джу с небес на землю.



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