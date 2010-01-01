Поэзия
Wink
Фильмы
Поэзия
2010, Shi
Драмы, Криминал133 мин16+

Поэзия (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В провинциальном городе живет эксцентричная пенсионерка Ми-джа с внуком-школьником и посещает курсы стихосложения в местном доме культуры. Впервые в жизни Ми-джа пишет стихотворение и ищет красоту в обычном, на что никогда не обращала особого внимания. Ей кажется, что теперь она наконец заметила то, что раньше просто видела, и приходит в восторг. Однако неожиданные события спускают Ми-джу с небес на землю.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb