Пятнадцать минут войны (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, L'Intervention
Боевики, Военные94 мин18+
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Сюжет
Действие разворачивается в 1976 году в бывшей колонии Франции Джибути. Террористы захватывают школьный автобус, требуют доставить их к границе Сомали и выпустить из тюрьмы заключенных соратников по Фронту освобождения. Капитан Андре Жерваль пытается разрешить ситуацию с минимумом потерь.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb