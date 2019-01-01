Пятнадцать минут войны (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в 1976 году в бывшей колонии Франции Джибути. Террористы захватывают школьный автобус, требуют доставить их к границе Сомали и выпустить из тюрьмы заключенных соратников по Фронту освобождения. Капитан Андре Жерваль пытается разрешить ситуацию с минимумом потерь.



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