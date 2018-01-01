Wink
Детям
Пятерка супергероев
Актёры и съёмочная группа фильма «Пятерка супергероев»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятерка супергероев»

Режиссёры

Роберт Винс

Роберт Винс

Robert Vince
Режиссёр

Актёры

Трей Лони

Трей Лони

Trey Loney
АктёрBartleby Livingstone
Джон Ратценбергер

Джон Ратценбергер

John Ratzenberger
АктёрMarvin 'Gramps' Livingstone
Майкл Тиган

Майкл Тиган

Michael Teigen
АктёрSheriff Dan / Sheriff Drex / Sheriff Pig
Сэм Адлер

Сэм Адлер

Sam Adler
АктёрBilly
Джонатан Морган Хейт

Джонатан Морган Хейт

Jonathan Morgan Heit
АктёрPete
Дариен Провост

Дариен Провост

Darien Provost
АктёрSam
Харли Грэм

Харли Грэм

Harley Graham
АктрисаAlice
Джереми Шайндер

Джереми Шайндер

Jeremy Shinder
АктёрBudderball
Купер Рот

Купер Рот

Cooper Roth
АктёрB-Dawg
Женевьев Ханнелиус

Женевьев Ханнелиус

Genevieve Hannelius
АктрисаRosebud

Сценаристы

Анна МакРобертс

Анна МакРобертс

Anna McRoberts
Сценарист
Роберт Винс

Роберт Винс

Robert Vince
Сценарист
Пол Тэймеси

Пол Тэймеси

Paul Tamasy
Сценарист

Продюсеры

Анна МакРобертс

Анна МакРобертс

Anna McRoberts
Продюсер
Роберт Винс

Роберт Винс

Robert Vince
Продюсер

Актёры дубляжа

Даниил Рагин

Даниил Рагин

Актёр дубляжа
Алексей Макрецкий

Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Максимилиан Сазонов

Максимилиан Сазонов

Актёр дубляжа
Дмитрий Головин

Дмитрий Головин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Келли Херрон

Келли Херрон

Kelly Herron
Монтажёр

Операторы

Марк Ирвин

Марк Ирвин

Mark Irwin
Оператор