Пятерка супергероев (фильм, 2013) смотреть онлайн

Во время праздничной вечеринки на ферме пятеро подростков находят ошейники, которые, по слухам, являются волшебными. Ребята облачаются в костюмы супергероев и надевают ошейники на своих собак. Так у пeсиков появляются суперспособности, и они начинают спасать всех, кто нуждается в помощи.

