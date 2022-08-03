Пятерка супергероев (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Super Buddies
Семейный, Кино для детей48 мин0+
Во время праздничной вечеринки на ферме пятеро подростков находят ошейники, которые, по слухам, являются волшебными. Ребята облачаются в костюмы супергероев и надевают ошейники на своих собак. Так у пeсиков появляются суперспособности, и они начинают спасать всех, кто нуждается в помощи.
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- РВРежиссёр
Роберт
Винс
- ТЛАктёр
Трей
Лони
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- МТАктёр
Майкл
Тиган
- СААктёр
Сэм
Адлер
- ДМАктёр
Джонатан
Морган Хейт
- ДПАктёр
Дариен
Провост
- ХГАктриса
Харли
Грэм
- ДШАктёр
Джереми
Шайндер
- КРАктёр
Купер
Рот
- ЖХАктриса
Женевьев
Ханнелиус
- АМСценарист
Анна
МакРобертс
- РВСценарист
Роберт
Винс
- ПТСценарист
Пол
Тэймеси
- АМПродюсер
Анна
МакРобертс
- РВПродюсер
Роберт
Винс
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МСАктёр дубляжа
Максимилиан
Сазонов
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Головин
- КХМонтажёр
Келли
Херрон
- Оператор
Марк
Ирвин