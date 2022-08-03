Пятерка супергероев (фильм, 2013) смотреть онлайн

Пятерка супергероев
2013, Super Buddies
Семейный, Кино для детей48 мин0+

Во время праздничной вечеринки на ферме пятеро подростков находят ошейники, которые, по слухам, являются волшебными. Ребята облачаются в костюмы супергероев и надевают ошейники на своих собак. Так у пeсиков появляются суперспособности, и они начинают спасать всех, кто нуждается в помощи.

Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятерка супергероев»