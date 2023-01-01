Пять ночей с Фредди (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Пытаясь сохранить опекунство над сестрёнкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником в «Freddy Fazbear’s» — некогда популярный, но ныне закрытый семейный развлекательный центр. Несколько лет назад, когда Майк был ещё ребёнком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя. На новой работе в его снах появляются новые подробности — кажется, это место хранит зловещие тайны.



Пять ночей с Фредди смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.