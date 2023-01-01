Пять ночей с Фредди (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Five Nights at Freddy's
Ужасы, Драмы18+
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Сюжет
Пытаясь сохранить опекунство над сестрёнкой, Майк Шмидт устраивается работать ночным охранником в «Freddy Fazbear’s» — некогда популярный, но ныне закрытый семейный развлекательный центр. Несколько лет назад, когда Майк был ещё ребёнком, его младшего брата похитил неизвестный, и к этому событию парень снова и снова возвращается во сне, пытаясь вспомнить лицо похитителя. На новой работе в его снах появляются новые подробности — кажется, это место хранит зловещие тайны.
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Информация
Рейтинг
- ЭТРежиссёр
Эмма
Тамми
- ПРАктриса
Пайпер
Рубио
- Актриса
Мэри
Стюарт Мастерсон
- КСАктёр
Кристиан
Стоукс
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- ДЛАктёр
Дэвид
Линд
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- ЭЛАктриса
Элизабет
Лэил
- ГФАктёр
Грант
Фили
- СКСценарист
Скотт
Коутон
- ЭТСценарист
Эмма
Тамми
- СКСценарист
Сет
Каддебэк
- КЛСценарист
Крис
Ли Хилл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- СКПродюсер
Скотт
Коутон
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- ЛЛХудожник
Лэндон
Лотт
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман