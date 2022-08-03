Пьяный ангел (фильм, 1948) смотреть онлайн
8.21948, Yoidore tenshi
Триллер, Криминал94 мин18+
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О фильме
В нищем и грязном районе, в унылом бараке, превращенном в больничку, ведет прием пациентов врач. Однажды к нему обращается за помощью молодой хулиган, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у своего непокорного пациента туберкулез. И постепенно, стараясь завоевать доверие, задобрить злобного парня, привязывается к нему, старается не только вылечить, но и спасти его от одиночества, отчаяния, пьянства. Снисходительность, доброта и терпение врача пробуждают в угловатом хулигане отзывчивость, благодарность, человечность, солидарность.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- РЯАктёр
Рэйдзабуро
Ямамото
- МКАктриса
Митиё
Когурэ
- ТНАктриса
Тиэко
Накакита
- НСАктриса
Норико
Сэнгоку
- СКАктриса
Сизуко
Касаги
- ЭСАктёр
Эитаро
Синдо
- МСАктёр
Масао
Симидзу
- ТТАктёр
Таидзи
Тонояма
- КУСценарист
Кэйносукэ
Уэкуса
- Сценарист
Акира
Куросава
- ТМХудожник
Такаси
Мацуяма
- ФХКомпозитор
Фумио
Хаясака