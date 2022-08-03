Пьяный ангел
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Пьяный ангел

Пьяный ангел (фильм, 1948) смотреть онлайн

8.21948, Yoidore tenshi
Триллер, Криминал94 мин18+

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О фильме

В нищем и грязном районе, в унылом бараке, превращенном в больничку, ведет прием пациентов врач. Однажды к нему обращается за помощью молодой хулиган, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у своего непокорного пациента туберкулез. И постепенно, стараясь завоевать доверие, задобрить злобного парня, привязывается к нему, старается не только вылечить, но и спасти его от одиночества, отчаяния, пьянства. Снисходительность, доброта и терпение врача пробуждают в угловатом хулигане отзывчивость, благодарность, человечность, солидарность.

Страна
Япония
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb