Пьяный ангел (фильм, 1948) смотреть онлайн

В нищем и грязном районе, в унылом бараке, превращенном в больничку, ведет прием пациентов врач. Однажды к нему обращается за помощью молодой хулиган, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у своего непокорного пациента туберкулез. И постепенно, стараясь завоевать доверие, задобрить злобного парня, привязывается к нему, старается не только вылечить, но и спасти его от одиночества, отчаяния, пьянства. Снисходительность, доброта и терпение врача пробуждают в угловатом хулигане отзывчивость, благодарность, человечность, солидарность.

