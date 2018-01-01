WinkФильмыПьяный ангелАктёры и съёмочная группа фильма «Пьяный ангел»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пьяный ангел»
Режиссёры
Актёры
АктёрSanada
Такаси СимураTakashi Shimura
АктёрMatsunaga
Тосиро МифунэToshiro Mifune
АктёрOkada
Рэйдзабуро ЯмамотоReizaburô Yamamoto
АктрисаNanae
Митиё КогурэMichiyo Kogure
АктрисаMiyo
Тиэко НакакитаChieko Nakakita
АктрисаGin
Норико СэнгокуNoriko Sengoku
АктрисаSinger
Сизуко КасагиShizuko Kasagi
АктёрTakahama
Эитаро СиндоEitarô Shindô
АктёрOyabun
Масао СимидзуMasao Shimizu
АктёрShop Proprietor