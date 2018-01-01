Wink
Фильмы
Пьяный ангел
Актёры и съёмочная группа фильма «Пьяный ангел»

Режиссёры

Акира Куросава

Akira Kurosawa
Режиссёр

Актёры

Такаси Симура

Takashi Shimura
АктёрSanada
Тосиро Мифунэ

Toshiro Mifune
АктёрMatsunaga
Рэйдзабуро Ямамото

Reizaburô Yamamoto
АктёрOkada
Митиё Когурэ

Michiyo Kogure
АктрисаNanae
Тиэко Накакита

Chieko Nakakita
АктрисаMiyo
Норико Сэнгоку

Noriko Sengoku
АктрисаGin
Сизуко Касаги

Shizuko Kasagi
АктрисаSinger
Эитаро Синдо

Eitarô Shindô
АктёрTakahama
Масао Симидзу

Masao Shimizu
АктёрOyabun
Таидзи Тонояма

Taiji Tonoyama
АктёрShop Proprietor

Сценаристы

Кэйносукэ Уэкуса

Keinosuke Uekusa
Сценарист
Акира Куросава

Akira Kurosawa
Сценарист

Художники

Такаси Мацуяма

Takashi Matsuyama
Художник

Композиторы

Фумио Хаясака

Fumio Hayasaka
Композитор