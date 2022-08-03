Путешествие времени (фильм, 2016) смотреть онлайн

Невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!

