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Путешествие времени

Путешествие времени (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Voyage of Time: Life's Journey
Документальный, Фэнтези85 мин6+

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О фильме

Невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!

Страна
Германия, США, Франция
Жанр
Документальный, Фэнтези
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путешествие времени»