Путешествие времени (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Voyage of Time: Life's Journey
Документальный, Фэнтези85 мин6+
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О фильме
Невероятное путешествие в прошлое нашей планеты. Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени. История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!
СтранаГермания, США, Франция
ЖанрДокументальный, Фэнтези
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ТМРежиссёр
Терренс
Малик
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ДКАктёр
Джамал
Кавил
- МДАктриса
Мэйша
Диатта
- ЯЭАктриса
Ягази
Эмези
- ДДАктёр
Дэрил
Джеймс Харрис II
- СДАктёр
Себастьян
Джексон
- АКАктёр
Абрахам
Косгей
- РЛАктриса
Руна
Люсьенн
- ТБАктёр
Тео
Бонгани Ндьяльване
- ЖПАктёр
Жежуан
Плэр
- ТМСценарист
Терренс
Малик
- Продюсер
Брэд
Питт
- ТБПродюсер
Тэннер
Бирд
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- ТМХудожник
Том
МакДональд
- ПАОператор
Пол
Аткинс