Пушки, телки и азарт
Актёры и съёмочная группа фильма «Пушки, телки и азарт»

Режиссёры

Майкл Уинник

Michael Winnick
Режиссёр

Актёры

Кристиан Слэйтер

Christian Slater
АктёрJohn Smith
Меган Парк

Megan Park
АктрисаCindy
Хелена Мэттссон

Helena Mattsson
Актриса
Пауэрс Бут

Powers Boothe
АктёрThe Rancher
Гордон Тутусис

Gordon Tootoosis
АктёрThe Chief
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрElvis
Мэттью Уиллиг

Matthew Willig
АктёрThe Indian
Дейн Кук

Dane Cook
АктёрSheriff Hutchins
Сэм Трэммелл

Sam Trammell
АктёрSheriff Cowley
Джефф Фэйи

Jeff Fahey
АктёрThe Cowboy

Сценаристы

Майкл Уинник

Michael Winnick
Сценарист

Продюсеры

Генри Богер

Henry Boger
Продюсер
Микель Сабин

Mykelle Sabin
Продюсер
Майкл Уинник

Michael Winnick
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Головчанский

Актёр дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Татьяна Шарко

Актриса дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа

Художники

Бонни Штаух

Bonnie Stauch
Художница
Брайан Лайвз

Brian Lives
Художник

Монтажёры

Роберт А. Ферретти

Robert A. Ferretti
Монтажёр

Композиторы

Джефф Кардони

Jeff Cardoni
Композитор