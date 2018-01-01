WinkФильмыПушки, телки и азартАктёры и съёмочная группа фильма «Пушки, телки и азарт»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пушки, телки и азарт»
Режиссёры
Актёры
АктёрJohn Smith
Кристиан СлэйтерChristian Slater
АктрисаCindy
Меган ПаркMegan Park
Актриса
Хелена МэттссонHelena Mattsson
АктёрThe Rancher
Пауэрс БутPowers Boothe
АктёрThe Chief
Гордон ТутусисGordon Tootoosis
АктёрElvis
Гари ОлдманGary Oldman
АктёрThe Indian
Мэттью УиллигMatthew Willig
АктёрSheriff Hutchins
Дейн КукDane Cook
АктёрSheriff Cowley
Сэм ТрэммеллSam Trammell
АктёрThe Cowboy