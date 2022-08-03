Пункт назначения 4 (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.02009, The Final Destination
Ужасы, Триллер78 мин18+
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О фильме
На этот раз история вращается вокруг Ника О`Бэннона, к которому приходит видение — на автогонках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэвид
Р. Эллис
- БКАктёр
Бобби
Кампо
- ШВАктриса
Шантель
Ван Сантен
- НЗАктёр
Ник
Зано
- Актёр
Майкелти
Уильямсон
- Актриса
Криста
Аллен
- ЭФАктёр
Эндрю
Фисцелла
- ДУАктёр
Джастин
Уэлборн
- СОАктриса
Стефани
Онор
- ЛГАктриса
Лара
Грайс
- ЭБСценарист
Эрик
Бресс
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ТЭПродюсер
Тони
Эллис
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- КБХудожница
Клер
Бро
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер