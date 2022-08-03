На этот раз история вращается вокруг Ника О`Бэннона, к которому приходит видение — на автогонках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

