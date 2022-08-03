Пункт назначения 4
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Пункт назначения 4

Пункт назначения 4 (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, The Final Destination
Ужасы, Триллер78 мин18+

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О фильме

На этот раз история вращается вокруг Ника О`Бэннона, к которому приходит видение — на автогонках произойдет ужасная трагедия, жертвами которой станут его друзья и он сам. Как и прежде группе счастливчиков, благодаря Нику, удается выжить, но смерть вовсе не спешит вычеркивать их из своего списка.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения 4»