Птица (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Bird
Драмы154 мин18+
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Сюжет
Родившийся в Канзас-сити в 1920 году Чарли Паркер умер в 1955 году. Чрезмерное увлечение спиртным, наркотиками, едой и сексом привели к преждевременной смерти одного из гениев джаза.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актриса
Дайан
Венора
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- Актёр
Кит
Дэвид
- ММАктёр
Майкл
Макгуайр
- ДХАктёр
Джеймс
Хэнди
- ДУАктёр
Дэймон
Уитакер
- МНАктриса
Морган
Наглер
- АДАктёр
Арлен
Дин Снайдер
- ДОСценарист
Джоэль
Олианский
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ГРХудожник
Гленн
Райт
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус