Птица (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Родившийся в Канзас-сити в 1920 году Чарли Паркер умер в 1955 году. Чрезмерное увлечение спиртным, наркотиками, едой и сексом привели к преждевременной смерти одного из гениев джаза.



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