Птица
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Птица

Птица (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Bird
Драмы154 мин18+

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Сюжет

Родившийся в Канзас-сити в 1920 году Чарли Паркер умер в 1955 году. Чрезмерное увлечение спиртным, наркотиками, едой и сексом привели к преждевременной смерти одного из гениев джаза.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb