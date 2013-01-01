Простые истины
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Простые истины

Простые истины (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, Straight A's
Драмы, Комедии84 мин18+

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Сюжет

Молодой человек на протяжении десяти лет регулярно проходил курс лечения в реабилитационном центре. По настоянию духа его покойной матери он возвращается к родным, от которых отдалился много лет назад. В результате он встречается со своим братом и его женой, которая до сих пор в него влюблена.


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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb