Простые истины (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой человек на протяжении десяти лет регулярно проходил курс лечения в реабилитационном центре. По настоянию духа его покойной матери он возвращается к родным, от которых отдалился много лет назад. В результате он встречается со своим братом и его женой, которая до сих пор в него влюблена.







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