Просто друзья (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.62005, Just Friends
Мелодрама, Комедия90 мин18+
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О фильме
Музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был застенчивым и тайно любил Джейми. И вот по прошествии десяти лет, Крис случайно встречает Джейми и понимает, что все еще любит ее...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- Актриса
Анна
Фэрис
- ККАктёр
Крис
Клейн
- Актёр
Крис
Маркетт
- ДБАктёр
Джакомо
Белтрами
- ФЭАктёр
Фред
Эвануик
- ЭМАктриса
Эми
Матисио
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- ВААктриса
Венди
Андерсон
- А’Сценарист
Адам
’Текс’ Дэвис
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СЭХудожница
Сьюзэн
Эмшвиллер
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони