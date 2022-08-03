Просто друзья
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Просто друзья (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.62005, Just Friends
Мелодрама, Комедия90 мин18+

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О фильме

Музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был застенчивым и тайно любил Джейми. И вот по прошествии десяти лет, Крис случайно встречает Джейми и понимает, что все еще любит ее...

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Просто друзья»