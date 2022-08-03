Просто друзья (фильм, 2005) смотреть онлайн

Музыкальный продюсер Крис Брэндер имеет все, что только можно пожелать. Однако в жизни Криса не всегда все складывалось так гладко. В школе он был застенчивым и тайно любил Джейми. И вот по прошествии десяти лет, Крис случайно встречает Джейми и понимает, что все еще любит ее...

