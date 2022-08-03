Прорва (фильм, 1986) смотреть онлайн
9.01986, The Money Pit
Комедия87 мин12+
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О фильме
Анну и Уолтера внезапно выселяют из съемной квартиры в центре Нью-Йорка. Найти новое жилье в мегаполисе – дело не быстрое, поэтому молодая пара решает приобрести целый дом за городом, причем по очень выгодной цене. Погнавшись за дешевизной, герои становятся заложниками вечного ремонта.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Бенджамин
- Актёр
Том
Хэнкс
- ШЛАктриса
Шелли
Лонг
- АГАктёр
Александр
Годунов
- МСАктриса
Морин
Стейплтон
- ДМАктёр
Джо
Мантенья
- Актёр
Филип
Боско
- ДМАктёр
Джош
Мостел
- ЯСАктёр
Яков
Смирнофф
- ККАктёр
Кармине
Кариди
- ББАктёр
Брайан
Бэкер
- ДГСценарист
Дэвид
Гайлер
- ДГПродюсер
Дэвид
Гайлер
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- АЛПродюсер
Арт
Левинсон
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- РМХудожница
Рут
Морли
- ЖКМонтажёр
Жаклин
Камбас
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- МККомпозитор
Мишель
Коломбье