Анну и Уолтера внезапно выселяют из съемной квартиры в центре Нью-Йорка. Найти новое жилье в мегаполисе – дело не быстрое, поэтому молодая пара решает приобрести целый дом за городом, причем по очень выгодной цене. Погнавшись за дешевизной, герои становятся заложниками вечного ремонта.

