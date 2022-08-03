Прорва
Wink
Фильмы
Прорва

Прорва (фильм, 1986) смотреть онлайн

9.01986, The Money Pit
Комедия87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Анну и Уолтера внезапно выселяют из съемной квартиры в центре Нью-Йорка. Найти новое жилье в мегаполисе – дело не быстрое, поэтому молодая пара решает приобрести целый дом за городом, причем по очень выгодной цене. Погнавшись за дешевизной, герои становятся заложниками вечного ремонта.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прорва»