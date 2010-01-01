Пропавший без вести (фильм, 2010) смотреть онлайн
5.82010, Пропавший без вести
Драмы97 мин16+
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Сюжет
Волею случая, один вполне благополучный программист, оставив все, что у него было в жизни, вынужден отправиться в путь. Но куда ведет его эта дорога?
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АФРежиссёр
Анна
Фенченко
- АФАктёр
Андрей
Филиппак
- РДАктёр
Расим
Джафаров
- ПКАктриса
Полина
Каманина
- ЛГАктёр
Людмила
Героева
- ЮЛАктёр
Юрис
Лауциньш
- СААктёр
Сергей
Анисифоров
- АААктёр
Альберт
Афонин
- ЭСАктёр
Эдуард
Сергиеня
- СААктёр
Сергей
Алимпиев
- ВКАктёр
Виталий
Куклин
- НРСценарист
Наталья
Репина
- Продюсер
Андрей
Сигле
- МММонтажёр
Марат
Магамбетов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович