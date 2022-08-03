Проклятый дом 2
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Проклятый дом 2

Проклятый дом 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.12019, Girl on the Third Floor
Ужасы88 мин18+

О фильме

Жена Дона беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, ноу здания есть мрачное прошлое, скоторым новому владельцу, похоже, несовладать.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый дом 2»