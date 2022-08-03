Жена Дона беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, ноу здания есть мрачное прошлое, скоторым новому владельцу, похоже, несовладать.

