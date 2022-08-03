Проклятый дом 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.12019, Girl on the Third Floor
Ужасы88 мин18+
О фильме
Жена Дона беременна, и супруги приобретают недорогой дом, требующий ремонта. Чтобы подготовить жилье к важному событию в жизни, Дон решает сам взяться за его восстановление, ноу здания есть мрачное прошлое, скоторым новому владельцу, похоже, несовладать.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ТСРежиссёр
Трэвис
Стивенс
- ФБАктёр
Фил
Брукс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- СБАктриса
Сара
Брукс
- ЭДАктриса
Элисса
Даулинг
- КВАктриса
Карен
Водич
- ТДАктёр
Трэвис
Дельгадо
- МБАктёр
Маршалл
Бин
- ЭДАктёр
Эниш
Джетмалани
- БСАктёр
Бишоп
Стивенс
- ТКАктриса
Тоня
Кей
- ТССценарист
Трэвис
Стивенс
- ГНСценарист
Грег
Ньюман
- ТХСценарист
Трент
Хаага
- ТСПродюсер
Трэвис
Стивенс
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АКМонтажёр
Аарон
Крозье
- СДМонтажёр
Скотт
Дрэйпер
- САКомпозитор
Стив
Альбини