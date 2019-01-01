Проклятие Плачущей
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Проклятие Плачущей

Проклятие Плачущей (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, The Curse of La Llorona
Ужасы, Триллеры89 мин18+

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Сюжет

Ла Йорона — персонаж мексиканской легенды о женщине, в 1673 году утопившей своих детей в порыве ревности к неверному мужчине и обреченной появляться в образе плачущего призрака, крадущего чужих чад. Спустя три века легенда оживает вновь и затрагивает американскую соцработницу.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Плачущей»

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