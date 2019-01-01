Проклятие Плачущей (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, The Curse of La Llorona
Ужасы, Триллеры89 мин18+
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Сюжет
Ла Йорона — персонаж мексиканской легенды о женщине, в 1673 году утопившей своих детей в порыве ревности к неверному мужчине и обреченной появляться в образе плачущего призрака, крадущего чужих чад. Спустя три века легенда оживает вновь и затрагивает американскую соцработницу.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МЧРежиссёр
Майкл
Чавес
- Актриса
Линда
Карделлини
- РКАктёр
Роман
Кристу
- ДКАктриса
Джейни-Линн
Кинчен
- РКАктёр
Рэймонд
Крус
- МРАктриса
Марисоль
Рамирез
- ПВАктриса
Патрисия
Веласкес
- ШПАктёр
Шон
Патрик Томас
- ТААктёр
Тони
�Амендола
- ИКАктриса
Ирен
Кэн
- ОААктёр
Оливер
Александр
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ГДПродюсер
Гари
Доберман
- ЭГПродюсер
Эмиль
Гладстоун
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- МСХудожница
Меган
Спац
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара