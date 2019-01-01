Проклятие Плачущей (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Ла Йорона — персонаж мексиканской легенды о женщине, в 1673 году утопившей своих детей в порыве ревности к неверному мужчине и обреченной появляться в образе плачущего призрака, крадущего чужих чад. Спустя три века легенда оживает вновь и затрагивает американскую соцработницу.



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