Wink
Фильмы
Проклятие Плачущей. Возвращение
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Плачущей. Возвращение»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Плачущей. Возвращение»

Актёры

Отем Ризер

Отем Ризер

Autumn Reeser
АктрисаCarly Candlewood
Антонио Купо

Антонио Купо

Antonio Cupo
АктёрAndrew Candlewood
Дэнни Трехо

Дэнни Трехо

Danny Trejo
АктёрJorge
Николас Мадрасо

Николас Мадрасо

Nicolas Madrazo
АктёрDanny Candlewood
Самия Фандиньо

Самия Фандиньо

Zamia Fandiño
АктрисаMaria / La Llorona
Анжелика Лара

Анжелика Лара

Angélica Lara
АктрисаVeronica
Эдгар Вуотто

Эдгар Вуотто

Edgar Wuotto
АктёрPedro Pablo
Маурицио Галас

Маурицио Галас

Mauricio Galaz
АктёрHernandez
Джош Захария

Джош Захария

Josh Zaharia
АктёрEduardo
Фернанда Агилар

Фернанда Агилар

Fernanda Aguilar
АктрисаIsabella

Сценаристы

Камерон Ларсон

Камерон Ларсон

Cameron Larson
Сценарист
Хосе Прендес

Хосе Прендес

Jose Prendes
Сценарист

Продюсеры

Антонио Купо

Антонио Купо

Antonio Cupo
Продюсер
Джордан Дикстра

Джордан Дикстра

Jordan Dykstra
Продюсер
Хесус Хименес Гарсиа

Хесус Хименес Гарсиа

Jesús Jiménez García
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Кабашова

Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Георгий Кармрян

Георгий Кармрян

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Тимофей Звягольский

Тимофей Звягольский

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Рудольф Битендах

Рудольф Битендах

Rudolf Buitendach
Монтажёр

Композиторы

Тим Винн

Тим Винн

Tim Wynn
Композитор