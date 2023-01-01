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Проклятие: Кукла ведьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

Актёры

Хелен Кревел

Хелен Кревел

Helen Crevel
АктрисаAdeline Gray
Филип Риду

Филип Риду

Philip Ridout
АктёрArthur Harper
Лайла Уоттс

Лайла Уоттс

Layla Watts
АктрисаChloe Gray
Нил Хоббс

Нил Хоббс

Neil Hobbs
АктёрDetective Nolan
Клер Карреньо

Клер Карреньо

Claire Carreno
АктрисаThe Witch
Мишель Арчер

Мишель Арчер

Michelle Archer
АктрисаDoris
Роберт Анселл

Роберт Анселл

Robert Ansell
АктёрJames Gray
Уильям Фрейзер

Уильям Фрейзер

William Frazer
АктёрPC Jones
Лаура Джейнс

Лаура Джейнс

Laura Janes
АктрисаEmma
Итан Тейлор

Итан Тейлор

Ethan Taylor
АктёрSam
Леон Хьюз

Леон Хьюз

Leon Hughes
Актёр

Продюсеры

Джофф Фаулер

Джофф Фаулер

Geoff Fowler
Продюсер
Дэвид Уэр

Дэвид Уэр

David Ware
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Александр Хотченков

Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Ольга Мешкова

Ольга Мешкова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Ольга Сирина

Актриса дубляжа