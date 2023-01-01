WinkФильмыПроклятие: Кукла ведьмыАктёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»
Актёры
АктрисаAdeline Gray
Хелен КревелHelen Crevel
АктёрArthur Harper
Филип РидуPhilip Ridout
АктрисаChloe Gray
Лайла УоттсLayla Watts
АктёрDetective Nolan
Нил ХоббсNeil Hobbs
АктрисаThe Witch
Клер КарреньоClaire Carreno
АктрисаDoris
Мишель АрчерMichelle Archer
АктёрJames Gray
Роберт АнселлRobert Ansell
АктёрPC Jones
Уильям ФрейзерWilliam Frazer
Актрис�аEmma
Лаура ДжейнсLaura Janes
АктёрSam
Итан ТейлорEthan Taylor
Актёр