Проклятие: Кукла ведьмы (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.42018, Curse of the Witch's Doll
Ужасы94 мин18+
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Сюжет
Молодая женщина Аделина Грэй переезжает в старый бюджетный особняк вместе с дочерью. В доме начинает твориться чертовщина, и вскоре девочка пропадает. Аделина считает, что исчезновение дочери связано с жуткой куклой и ведьминскими обрядами. Окружающие не верят героине, обвиняя ее в безумии.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.1 IMDb
- ХКАктриса
Хелен
Кревел
- ФРАктёр
Филип
Риду
- ЛУАктриса
Лайла
Уоттс
- НХАктёр
Нил
Хоббс
- ККАктриса
Клер
Карреньо
- МААктриса
Мишель
Арчер
- РААктёр
Роберт
Анселл
- УФАктёр
Уильям
Фрейзер
- ЛДАктриса
Лаура
Джейнс
- ИТАктёр
Итан
Тейлор
- ЛХАктёр
Леон
Хьюз
- ДФПродюсер
Джофф
Фаулер
- ДУПродюсер
Дэвид
Уэр
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина