Проклятие: Кукла ведьмы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина Аделина Грэй переезжает в старый бюджетный особняк вместе с дочерью. В доме начинает твориться чертовщина, и вскоре девочка пропадает. Аделина считает, что исчезновение дочери связано с жуткой куклой и ведьминскими обрядами. Окружающие не верят героине, обвиняя ее в безумии.



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