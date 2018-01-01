Проклятие: Кукла ведьмы
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Проклятие: Кукла ведьмы

Проклятие: Кукла ведьмы (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.42018, Curse of the Witch's Doll
Ужасы94 мин18+

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Сюжет

Молодая женщина Аделина Грэй переезжает в старый бюджетный особняк вместе с дочерью. В доме начинает твориться чертовщина, и вскоре девочка пропадает. Аделина считает, что исчезновение дочери связано с жуткой куклой и ведьминскими обрядами. Окружающие не верят героине, обвиняя ее в безумии.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие: Кукла ведьмы»

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