Проклятие Артура (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хоррор-ответвление фэнтезийной серии Люка Бессона, в котором сказка становится кровавым кошмаром. С восьми лет Алекс — преданный фанат историй про Артура и минипутов. На каждый день рождения он собирает друзей, и они вместе пересматривают фильмы о захватывающих приключениях любимых героев. Даже в день 18-летия Алекс не собирается отступать от традиций. Но внезапно планы меняются: друзья рассказывают, что нашли дом, где снимался первый фильм серии. Алекс не может упустить такой шанс и вместе товарищами отправляется в поездку. Однако внутри загадочного дома они находят следы странного существа, а вскоре на ребят начинается охота. Кто переживет эту ночь, расскажет фильм 2022 года «Проклятие Артура» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink.



Проклятие Артура смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.