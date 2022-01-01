Проклятие Артура
Wink
Фильмы
Проклятие Артура
6.92022, Arthur, malédiction
Ужасы, Триллеры83 мин18+
Алекс и его друзья отправляются в дом, где снимали фильм «Артур и минипуты». Но вместо волшебной сказки их ждет кровавый кошмар
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Проклятие Артура (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хоррор-ответвление фэнтезийной серии Люка Бессона, в котором сказка становится кровавым кошмаром. С восьми лет Алекс — преданный фанат историй про Артура и минипутов. На каждый день рождения он собирает друзей, и они вместе пересматривают фильмы о захватывающих приключениях любимых героев. Даже в день 18-летия Алекс не собирается отступать от традиций. Но внезапно планы меняются: друзья рассказывают, что нашли дом, где снимался первый фильм серии. Алекс не может упустить такой шанс и вместе товарищами отправляется в поездку. Однако внутри загадочного дома они находят следы странного существа, а вскоре на ребят начинается охота. Кто переживет эту ночь, расскажет фильм 2022 года «Проклятие Артура» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Артура»

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