Проклятие Артура (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Хоррор-ответвление фэнтезийной серии Люка Бессона, в котором сказка становится кровавым кошмаром. С восьми лет Алекс — преданный фанат историй про Артура и минипутов. На каждый день рождения он собирает друзей, и они вместе пересматривают фильмы о захватывающих приключениях любимых героев. Даже в день 18-летия Алекс не собирается отступать от традиций. Но внезапно планы меняются: друзья рассказывают, что нашли дом, где снимался первый фильм серии. Алекс не может упустить такой шанс и вместе товарищами отправляется в поездку. Однако внутри загадочного дома они находят следы странного существа, а вскоре на ребят начинается охота. Кто переживет эту ночь, расскажет фильм 2022 года «Проклятие Артура» — смотреть онлайн в хорошем качестве его можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- БГРежиссёр
Бартелеми
Гроссманн
- МБАктёр
Матье
Бергер
- ТБАктриса
Талия
Бессон
- ЯМАктёр
Янн
Менди
- ДПАктриса
Джейд
Педри
- МЭАктёр
Марсо
Эберсоль
- ВААктёр
Вадим
Ажид
- ЛААктриса
Лола
Андреони
- МХАктёр
Микаэль
Халими
- ЛБАктёр
Людовик
Бертий�о
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- КБХудожница
Корина
Бруан