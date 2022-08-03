Молодой японке известен способ положить конец распространению проклятия. Девушка вылетает в Чикаго, где в многоквартирном доме с призраками отчаянно сражается целая семья. Сообща они пытаются дать отпор беснующейся Каяко, чтобы спасти свои души от трагического фатума.

