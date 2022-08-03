Проклятие 3 (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.82008, The Grudge 3
Ужасы, Триллер86 мин18+
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О фильме
Молодой японке известен способ положить конец распространению проклятия. Девушка вылетает в Чикаго, где в многоквартирном доме с призраками отчаянно сражается целая семья. Сообща они пытаются дать отпор беснующейся Каяко, чтобы спасти свои души от трагического фатума.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТУРежиссёр
Тоби
Уилкинс
- ДЭАктриса
Джоанна
Э. Брэдди
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- АХАктриса
Аико
Хориути
- СЦАктёр
Симба
Цутия
- ГМАктёр
Гил
МакКинни
- ЕИАктриса
Еми
Икэхата
- ДХАктриса
Джэди
Хобсон
- БМАктёр
Бо
Мирчофф
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- МНАктёр
Мэттью
Найт
- ТССценарист
Такаси
Симидзу
- ДБПродюсер
Джеффри
Бич
- ДКПродюсер
Джон
Каппилла
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- ТИПродюсер
Такасигэ
Итисэ
- ШМКомпозитор
Шон
МакМахон