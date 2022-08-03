Проклятие 3
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Проклятие 3

Проклятие 3 (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.82008, The Grudge 3
Ужасы, Триллер86 мин18+

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О фильме

Молодой японке известен способ положить конец распространению проклятия. Девушка вылетает в Чикаго, где в многоквартирном доме с призраками отчаянно сражается целая семья. Сообща они пытаются дать отпор беснующейся Каяко, чтобы спасти свои души от трагического фатума.

Страна
США, Япония
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb