Проходимцы
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Проходимцы

Проходимцы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

8.82022, Apkkujeong
Комедия, Криминал107 мин18+

О фильме

Сеул, 2007 год. Все в Апкуджоне знают Кан Дэ-гука. Он, вроде бы, ничем особенным не занят, но обладает харизмой, деловым чутьём, а также полезными связями и может решить любую проблему. Однажды судьба сводит его с талантливым пластическим хирургом Пак Чи-у, который из-за подлости делового партнёра лишился бизнеса, лицензии врача и погряз в долгах. Увидев в нём потенциал, давно мечтавший вкатиться в эту сферу Кан договаривается с бандитами об отсрочке, возвращает Паку лицензию и предлагает начать совместный бизнес.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проходимцы»