Проходимцы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
8.82022, Apkkujeong
Комедия, Криминал107 мин18+
О фильме
Сеул, 2007 год. Все в Апкуджоне знают Кан Дэ-гука. Он, вроде бы, ничем особенным не занят, но обладает харизмой, деловым чутьём, а также полезными связями и может решить любую проблему. Однажды судьба сводит его с талантливым пластическим хирургом Пак Чи-у, который из-за подлости делового партнёра лишился бизнеса, лицензии врача и погряз в долгах. Увидев в нём потенциал, давно мечтавший вкатиться в эту сферу Кан договаривается с бандитами об отсрочке, возвращает Паку лицензию и предлагает начать совместный бизнес.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛДРежиссёр
Лим
Джин-сун
- Актёр
Ма
Дон-сок
- ЧГАктёр
Чон
Гён-хо
- ОНАктриса
О
На-ра
- ЧБАктёр
Чхве
Бён-мо
- ОЁАктриса
О
Ён-со
- РСАктёр
Рю
Сын-су
- ЛХАктёр
Лим
Хён-джун
- НГАктёр
На
Гван-хун
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- ЧУАктёр
Чха
У-джин
- ЩЁСценарист
Щин
Ён-щик
- ЛДСценарист
Лим
Джин-сун
- Продюсер
Ма
Дон-сок
- КХПродюсер
Ким
Хон-бэк
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- НДХудожница
Нам
Джи-су
- КХКомпозитор
Ким
Хон-джип