Проходимцы (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сеул, 2007 год. Все в Апкуджоне знают Кан Дэ-гука. Он, вроде бы, ничем особенным не занят, но обладает харизмой, деловым чутьём, а также полезными связями и может решить любую проблему. Однажды судьба сводит его с талантливым пластическим хирургом Пак Чи-у, который из-за подлости делового партнёра лишился бизнеса, лицензии врача и погряз в долгах. Увидев в нём потенциал, давно мечтавший вкатиться в эту сферу Кан договаривается с бандитами об отсрочке, возвращает Паку лицензию и предлагает начать совместный бизнес.



Проходимцы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.