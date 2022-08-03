Профессор Марстон и его Чудо-женщины
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Профессор Марстон и его Чудо-женщины

Профессор Марстон и его Чудо-женщины (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Professor Marston and the Wonder Women
Драма, Исторический103 мин18+

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О фильме

Правдивая история гарвардского профессора психологии Уильяма Марстона, в сороковых годах подарившего миру самую известную супергероиню – Чудо-женщину. Прототипами стали его жена и их общая любовница.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессор Марстон и его Чудо-женщины»