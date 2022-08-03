Профессор Марстон и его Чудо-женщины (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Professor Marston and the Wonder Women
Драма, Исторический103 мин18+
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О фильме
Правдивая история гарвардского профессора психологии Уильяма Марстона, в сороковых годах подарившего миру самую известную супергероиню – Чудо-женщину. Прототипами стали его жена и их общая любовница.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АРРежиссёр
Анджела
Робинсон
- Актёр
Люк
Эванс
- Актриса
Ребекка
Холл
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- Актриса
Конни
Бриттон
- МДАктриса
Моника
Джордано
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- ККАктёр
Крис
Конрой
- Актёр
Оливер
Платт
- МКАктриса
Мэгги
Кастл
- АХАктриса
Алекса
Хэвинс
- АРСценарист
Анджела
Робинсон
- ККПродюсер
Кай
Коул
- СКПродюсер
Скотт
Кениг
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- БФОператор
Брайс
Фортнер
- ТХКомпозитор
Том
Хоу