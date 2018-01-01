Wink
Детям
Про злую мачеху
Актёры и съёмочная группа фильма «Про злую мачеху»

Актёры и съёмочная группа фильма «Про злую мачеху»

Режиссёры

Зинаида Брумберг

Режиссёр
Валентина Брумберг

Режиссёр

Актёры

Елена Понсова

Актриса
Кира Смирнова

Актриса
Александр Менакер

Актёр
Мария Виноградова

Актриса
Клара Румянова

Актриса
Мария Миронова

Актриса
Анатолий Папанов

Актёр
Рина Зелёная

Актриса

Сценаристы

Борис Котов

Сценарист

Художники

Лана Азарх

Художница
Валентин Лалаянц

Художник

Монтажёры

Нина Майорова

Монтажёр

Композиторы

Александр Варламов

Композитор