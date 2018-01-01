Wink
Фильмы
Призрак и тьма
Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак и тьма»

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак и тьма»

Режиссёры

Стивен Хопкинс

Stephen Hopkins
Режиссёр

Актёры

Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрCharles Remington
Вэл Килмер

Val Kilmer
АктёрCol. John Henry Patterson
Том Уилкинсон

Tom Wilkinson
АктёрRobert Beaumont
Джон Кани

John Kani
АктёрSamuel
Бернард Хилл

Bernard Hill
АктёрDr. David Hawthorne
Брайан Маккарди

Brian McCardie
АктёрAngus Starling
Эмили Мортимер

Emily Mortimer
АктрисаHelena Patterson
Ом Пури

Om Puri
АктёрAbdullah
Генри Селе

Henry Cele
АктёрMahina
Курт Эгельхоф

Kurt Egelhof
АктёрIndian Victim

Сценаристы

Уильям Голдман

William Goldman
Сценарист

Продюсеры

А. Китман Хо

A. Kitman Ho
Продюсер
Гейл Энн Хёрд

Gale Anne Hurd
Продюсер
Майкл Дуглас

Michael Douglas
Продюсер
Грант Хилл

Grant Hill
Продюсер

Художники

Джиллз Мастерс

Giles Masters
Художник
Джордж Ричардсон

George Richardson
Художник
Стив Сэклад

Steve Saklad
Художник
Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница

Монтажёры

Стив Миркович

Steve Mirkovich
Монтажёр

Операторы

Вилмош Жигмонд

Vilmos Zsigmond
Оператор

Композиторы

Джерри Голдсмит

Jerry Goldsmith
Композитор