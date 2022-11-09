Призрак и тьма (фильм, 1996) смотреть онлайн

1898 год. Лондон. Молодой строитель полковник Джон Паттерсон получает срочное задание построить мост через реку в африканской провинции Цаво. Всю жизнь мечтавший о путешествии в Африку, Паттерсон, оставив беременную жену, спешит к месту работ. На месте его ожидает целая армия рабочих.

