Призрак и тьма
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Призрак и тьма

Призрак и тьма (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.01996, The Ghost and the Darkness
Триллер, Драма105 мин18+

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О фильме

1898 год. Лондон. Молодой строитель полковник Джон Паттерсон получает срочное задание построить мост через реку в африканской провинции Цаво. Всю жизнь мечтавший о путешествии в Африку, Паттерсон, оставив беременную жену, спешит к месту работ. На месте его ожидает целая армия рабочих.

Страна
США, Германия
Жанр
Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак и тьма»