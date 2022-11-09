Призрак и тьма (фильм, 1996) смотреть онлайн
9.01996, The Ghost and the Darkness
Триллер, Драма105 мин18+
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О фильме
1898 год. Лондон. Молодой строитель полковник Джон Паттерсон получает срочное задание построить мост через реку в африканской провинции Цаво. Всю жизнь мечтавший о путешествии в Африку, Паттерсон, оставив беременную жену, спешит к месту работ. На месте его ожидает целая армия рабочих.
СтранаСША, Германия
ЖанрПриключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Том
Уилкинсон
- ДКАктёр
Джон
Кани
- Актёр
Бернард
Хилл
- БМАктёр
Брайан
Маккарди
- Актриса
Эмили
Мортимер
- ОПАктёр
Ом
Пури
- ГСАктёр
Генри
Селе
- КЭАктёр
Курт
Эгельхоф
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ДРХудожник
Джордж
Ричардсон
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СММонтажёр
Стив
Миркович
- ВЖОператор
Вилмош
Жигмонд
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит